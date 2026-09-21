На выборах в Орловский облсовет Сергей Потёмкин забрал свой округ

Заместитель председателя Орловского облсовета и выдвиженец от «Единой России» Сергей Потёмкин уверенно сохранил за собой мандат на 25-м одномандатном округе, показав высокий уровень поддержки.
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