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На выборах в Орловский облсовет Сергей Потёмкин забрал свой округ

На выборах в Орловский облсовет Сергей Потёмкин забрал свой округ

Заместитель председателя Орловского облсовета и выдвиженец от «Единой России» Сергей Потёмкин уверенно сохранил за собой мандат на 25-м одномандатном округе, показав высокий уровень поддержки.

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