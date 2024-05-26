"Будет плохо". Европа не переживет поражение Украины. В Чехии предсказали катастрофу для континента

© РИА Новости Станислав КрасильниковСегодня 4,1K прочитали Еще недавно разговоры о поражении ВСУ в Европе считались недопустимой поддержкой врага, но сегодня такой исход стал вполне реален, пишет Lidovky.
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