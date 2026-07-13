Названы причины длительного падения российского фондового рынка

Продолжающееся 18 недель падение российского фондового рынка связано не с отдельными корпоративными новостями вроде ситуации с планами «Полюса» отказаться на несколько лет от дивидендов, а с отсутствием источников роста, считает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.