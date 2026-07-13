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Названы причины длительного падения российского фондового рынка

Названы причины длительного падения российского фондового рынка

Продолжающееся 18 недель падение российского фондового рынка связано не с отдельными корпоративными новостями вроде ситуации с планами «Полюса» отказаться на несколько лет от дивидендов, а с отсутствием источников роста, считает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.

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