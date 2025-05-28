Восстановленный после частичного обрушения мост в Новгородской области перекрыли

Восстановленный после частичного обрушения мост в Окуловском районе Новгородской области вновь перекрыт из-за частичного обрушения дорожного полотна, проводится проверка, заявили в пресс-службе прокуратуры региона.
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