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Солнечное затмение 29 марта 2025 года: где, когда и чего ждать каждому знаку зодиака

Солнечное затмение 29 марта 2025 года: где, когда и чего ждать каждому знаку зодиака

Солнечное затмение 29 марта 2025 года: где, когда и чего ждать каждому знаку зодиака Ирина Валькова29 марта 2025 года жители России и всего мира станут свидетелями одного из самых завораживающих небесных явлений — солнечного затмения.

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