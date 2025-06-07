В Якутске на Спартакиаде учащихся наградили легкоатлетов

Награждение победителей Спартакиады учащихся «Спортивные якутяне» по лёгкой атлетике, мас-рестлингу и вольной борьбе прошли в Якутске на стадионе «Туймаада», 7 июня сообщает Якутское-Саха Информационное Агентство.
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