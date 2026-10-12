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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Стали известны подробности последних дней жизни Жанны Фриске

Стали известны подробности последних дней жизни Жанны Фриске

После ухудшения состояния артистка проходила лечение в Германии Наталья Фриске поделилась воспоминаниями о последних годах жизни своей сестры Жанны, которая умерла от рака мозга в 2015 году.

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