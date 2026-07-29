Под прицелом
ГлавнаяВсе статьиЛучшие статьиАрмияАвиацияФлот
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Под прицелом

36 877 подписчиков

Беспилотник атаковал американский СПГ-танкер в порту Египта

Беспилотник атаковал американский СПГ-танкер в порту Египта

Беспилотник атаковал американский СПГ-танкер в порту Египта Плавучее хранилище сжиженного природного газа (FSRU), принадлежащее американской компании, подверглось атаке беспилотника в египетском порту Думьят (Damietta).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии