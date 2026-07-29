Беспилотник атаковал американский СПГ-танкер в порту Египта Плавучее хранилище сжиженного природного газа (FSRU), принадлежащее американской компании, подверглось атаке беспилотника в египетском порту Думьят (Damietta).
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