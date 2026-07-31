Обозреватель Аналитического центра ТАСС Андрей Низамутдинов — о том, чем закончился очередной визит киевского наместника в США Блиц-визит Владимира Зеленского в США завершился без видимых результатов.
Зашел сбоку: что Зеленский на самом деле увез от Трампа
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НЗ
Нина Зимина
Иного не дано....
Ответить
1 м.
ВС
Вадим Скоробогатов
А кто он этот зелёный сопляк???
Ответить
1 м.
Владимир Аверков
И что это за сборище слева на фото...какие-то хряки,шлюхи,бомж в камуфляже?...а-а-а,это наши бывшие братья?...помяла их жизнь,поломала...
Ответить
1 м.
Свежие комментарии