Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 916 подписчиков

Зашел сбоку: что Зеленский на самом деле увез от Трампа

Зашел сбоку: что Зеленский на самом деле увез от Трампа

   Обозреватель Аналитического центра ТАСС Андрей Низамутдинов — о том, чем закончился очередной визит киевского наместника в США Блиц-визит Владимира Зеленского в США завершился без видимых результатов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НЗ
Нина Зимина
Иного не дано....
Ответить
1 м.
ВС
Вадим Скоробогатов
А кто он этот зелёный сопляк???
Ответить
1 м.
Владимир Аверков
И что это за сборище слева на фото...какие-то хряки,шлюхи,бомж в камуфляже?...а-а-а,это наши бывшие братья?...помяла их жизнь,поломала...
Ответить
1 м.