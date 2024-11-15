«В клетке Васе тесно»: разгромившему квартиру еноту ищут новый дом

Спасенному из запертой квартиры еноту Васе волонтеры ищут новых хозяев. На необычного жильца ранее обратили внимание жители многоэтажки по улице Чапаева в Искитиме – енот по кличке Вася расковырял монтажную пену и засунул лапки в щель между дверью и стеной.