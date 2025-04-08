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Царьград

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Фуркатбек Хасанов: 7 лет тюрьмы за вербовку наемников для СВО на Украине

Фуркатбек Хасанов: 7 лет тюрьмы за вербовку наемников для СВО на Украине

Фуркатбек Хасанов, 39-летний гражданин Узбекистана, был приговорен на родине к 7 годам и 1 месяцу тюрьмы за вербовку соотечественников для участия в Специальной военной операции России на Украине.

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