Минэнерго: Дефицита электроэнергии в Крыму не будет

Дефицита электроэнергии в Крыму не будет, для этого там планируют строительство генерации. Об этом министр энергетики Николай Шульгинов заявил 27 марта на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по энергетике и по контролю.
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