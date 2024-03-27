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Парламентская газета

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Минэнерго: Дефицита электроэнергии в Крыму не будет

Минэнерго: Дефицита электроэнергии в Крыму не будет

Дефицита электроэнергии в Крыму не будет, для этого там планируют строительство генерации. Об этом  министр энергетики Николай Шульгинов заявил 27 марта на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по энергетике и по контролю.

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