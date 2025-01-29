В последние дни западные аналитики, в частности эксперты Фонда Карнеги*, заявили о критическом состоянии военного потенциала России, утверждая, что оборонная промышленность страны исчерпала свои ресурсы на проекте «Орешник».
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