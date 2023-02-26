Путин: Цель Запада — ликвидировать Российскую Федерацию

Президент России Владимир Путин выступил сегодня с заявлением «Русская Весна» собрала для вас основные тезисы: — У Запада одна цель — ликвидировать Российскую Федерацию; — Русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться — «будут московиты, уральцы и другие»; — Сателлиты США включились в борьбу против РФ, но отдают себе отчета в эгоистичности намерений Вашингтона; — Россия против того, чтобы новый мир выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае США; — Запад мог бы принять Россию в «семью цивилизованных народов» только по частям; — Россия не будет вести себя как США по отношению к другим странам; — Россия — наследница СССР в правовом смысле, но потенциал у нее другой; — Поставки НАТО оружия на Украину — это и есть участие в конфликте, ведь денег за это вооружение Запад не получает.