Грандиозный проект «Музыка Победы» стартует в России накануне 9 Мая. Легендарные песни, с которыми советский народ приближал этот день, исполнят звезды российской эстрады — Полина Гагарина, Николай Расторгуев, SHAMAN, Татьяна Куртукова и многие другие.
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