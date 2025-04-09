Грандиозный проект «Музыка Победы» стартует в России накануне 9 Мая. Легендарные песни, с которыми советский народ приближал этот день, исполнят звезды российской эстрады — Полина Гагарина, Николай Расторгуев, SHAMAN, Татьяна Куртукова и многие другие.