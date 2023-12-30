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До Нового года осталось два дня: как нельзя себя вести в гостях в праздничную ночь

До Нового года осталось два дня: как нельзя себя вести в гостях в праздничную ночь

До Нового года осталось два дня, самое время подготовиться к встрече с самыми близкими друзьями. Чтобы атмосфера была праздничной и приятной для всех окружающих, необходимо правильно вести себя за столом.

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