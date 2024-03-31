Россия прекращает миндальничать: 30 секунд, которые перевернули всё

С этими только так и нужно!Чтобы они сами были бы в дерьме,а не гадили по миру.

виталий панов

русская ракета во время ударов по Львовской области якобы залетела в воздушное пространство Польши на 30 секунд. Как сообщается, польские власти даже подняли в воздух два истребителя F-16, сделать которые ничего, конечно же, не смогли.Пока пилоты добежали,получили разрешение на взлёт,русская ракета уже накрыла бункер с офицерами НАТО! Что попытались изобразить эти херои?