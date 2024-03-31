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Россия прекращает миндальничать: 30 секунд, которые перевернули всё

Россия прекращает миндальничать: 30 секунд, которые перевернули всё

Ответ России на попытки польских властей "разогнать шумиху" после 30-секундного инцидента отчётливо показал - миндальничать мы прекращаем.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
С этими только так и нужно!Чтобы они сами были бы в дерьме,а не гадили по миру.
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3 час.
виталий панов
русская ракета во время ударов по Львовской области якобы залетела в воздушное пространство Польши на 30 секунд. Как сообщается, польские власти даже подняли в воздух два истребителя F-16, сделать которые ничего, конечно же, не смогли.Пока пилоты добежали,получили разрешение на взлёт,русская ракета уже накрыла бункер с офицерами НАТО! Что попытались изобразить эти херои?
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3 час.
Владимир Фоминых
за 30 секунд самолет поляков сделал НЕВОЗМОЖНОЕ (прогрел двигатели,взлетел и попытался догнать ракету) Сами то поляки поняли какую чушь опубликовали?
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1 час.

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