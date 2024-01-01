В Крыму сочли фарсом обращение Зеленского к жителям российских регионов

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов счел "дешевым фарсом" новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором последний назвал жителей Крыма и новых регионов России как "все наши".
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