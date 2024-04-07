Eduard Янки распространили короновирус свой,убито 20 миллионов человек,под судом никого,зато Трампа за поцелуй 20 лет назад пытаются на пожизнено засадить.Как вам это?

Eduard Клинтон как и патаскуда Нуланд должны сидеть вженской колонии и белье негров стирать!