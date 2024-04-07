Global Look Press/Michael Brochstein/Keystone Press Agency Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в эфире телепередачи The Tonight Show Starring Jimmy Fallon обратилась к американским избирателям и отпустила резкий комментарий по поводу предстоящих президентских выборов в стране.
Клинтон резким заявление о выборах в США спровоцировала скандал
Комментарии
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Eduard
Янки распространили короновирус свой,убито 20 миллионов человек,под судом никого,зато Трампа за поцелуй 20 лет назад пытаются на пожизнено засадить.Как вам это?
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13 час.
Eduard
Клинтон как и патаскуда Нуланд должны сидеть вженской колонии и белье негров стирать!
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13 час.
Андрей Матвеев
Фу, как не толерантно ( сарказм ), но точно и красиво ( полностью согласен )определенно место этой шалавы.))))
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6 час.
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