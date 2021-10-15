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Павел Глоба предрек проблемы четырем знакам зодиака в январе

Павел Глоба предрек проблемы четырем знакам зодиака в январе

Известный астролог Павел Глоба назвал четырех представителей зодиакального круга, для которых 2022 год начнется с проблем, пишет Kleo.

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