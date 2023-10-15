В Петрозаводске художнице вернули картину, украденную 20 лет назад

Картина из серии «Калевала» вернулась автору Светлане Георгиевской Художница Светлана Георгиевская рассказала о счастливом возвращении домой ее картины «Айно» из серии работ по мотивам знаменитого карело-финского эпоса «Калевала».
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