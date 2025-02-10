Ключевая ставка ЦБ: вырастет или упадет? Риски дефолтов: что говорят аналитики

Аналитики единогласно прогнозируют решение ЦБ, отмечают риски дефолтов для россиян Эксперты финансового рынка поделились своими ожиданиями относительно предстоящего решения Центрального Банка России (ЦБ) и оценили текущую ситуацию на рынке кредитования.
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