Эвакуировано 22 человека: В Иволгинском районе Бурятии 11 домов попали в зону подтопления

Глава республики Бурятия Алексей Цыденов заявил, что проблема паводков дошла до региона. Причиной стал затор льда на реке СеленгеВласти Республики Бурятия подтвердили, что проблема паводков дошла до региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии