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Эвакуировано 22 человека: В Иволгинском районе Бурятии 11 домов попали в зону подтопления

Эвакуировано 22 человека: В Иволгинском районе Бурятии 11 домов попали в зону подтопления

Глава республики Бурятия Алексей Цыденов заявил, что проблема паводков дошла до региона. Причиной стал затор льда на реке СеленгеВласти Республики Бурятия подтвердили, что проблема паводков дошла до региона.

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