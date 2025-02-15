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Роналдо — о бразильцах в «Барселоне»: «Мой уход был ударом под дых. Роналдиньо и Неймар тоже ушли по-плохому»

Роналдо — о бразильцах в «Барселоне»: «Мой уход был ударом под дых. Роналдиньо и Неймар тоже ушли по-плохому»

Легендарный Роналдо высказался о расставании «Барселоны» с бразильскими футболистами.Легендарный Роналдо высказался о расставании «Барселоны» с бразильскими футболистами.

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