Рогозин рассказал о резком снижении эффективности БПЛА ВСУ в зоне ответственности ГВ «Днепр»

Данные о численном превосходстве дронов ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск «Днепр», особенно с ночными и тепловизионными камерами и спутниковой системой управления, не вызывают сомнений, однако, результаты боевой работы противника выглядят намного скромнее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии