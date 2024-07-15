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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Новый Орлеан» подпишет Карло Матковича. Контракт на 3 года и 4,9 млн долларов

Контракт с хорватским центровым (23 года, 208 см) рассчитан на 3 года и 4,9 миллиона долларов. Маткович начинал сезон-23/24 в «Цедевите-Олимпии».

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