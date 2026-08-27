В Петербурге взорвался Geely, водитель не выжил

В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.«Китайский кроссовер Geely рванул на Ростовской улице сразу после того, как водитель завёл его двигатель», – говорится в публикации.
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