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Газета.ру

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В Петербурге взорвался Geely, водитель не выжил

В Петербурге взорвался Geely, водитель не выжил

В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.«Китайский кроссовер Geely рванул на Ростовской улице сразу после того, как водитель завёл его двигатель», – говорится в публикации.

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