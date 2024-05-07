От моста новоаннинцы двинулись в сторону здания Новоаннинского учебного спортивно-технического клуба ДОСААФ России💪.
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От моста новоаннинцы двинулись в сторону здания Новоаннинского учебного спортивно-технического клуба ДОСААФ России💪.