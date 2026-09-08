От Ла Манша до конфуза у ворот: как Макрон забыл жену и насмешил прессу в Лондоне

ПАРИЖ, 8 сентября, ФедералПресс. Дипломатический визит Эммануэля и Брижит Макрон в Лондон должен был стать разговором о серьезных проблемах – вроде борьбы с контрабандой через Ла Манш, – но в итоге весь интернет обсуждал совсем другие кадры.