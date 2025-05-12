Погоня Рахимова за рекордом Бердыева и универсализм Безрукова: как «Рубин» дожал «Ростов»

«Рубин» с минимальным преимуществом обыграл «Ростов» (1:0) в матче 28 тура РПЛ. Благодаря вчерашним трем набранным очкам в игре с прямым конкурентом казанцы практически на 99% обеспечили себе седьмое место в таблице.