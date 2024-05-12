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В городской больнице Владимира сработала пожарная сигнализация

В городской больнице Владимира сработала пожарная сигнализация

В здании находилось 125 человек.Сегодня около трех часов ночи в больнице № 4 города Владимир, где находилось 125 человек, сработала пожарная сигнализация, на место выехали сотрудники МЧС, сообщает тг-канал Владимирские новости.

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