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The Eurasia Daily news agency

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Last name "Sikorsky", Takaichi dolls and Sibigi sanctions: morning coffee with EADaily

Last name "Sikorsky", Takaichi dolls and Sibigi sanctions: morning coffee with EADaily

Every day brings new evidence that European politicians are a bunch of idiots. Moreover, there are so many of them that if some stand idle and do not open their mouths, then others immediately open their mouths, already absolute morons.

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