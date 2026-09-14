Last name "Sikorsky", Takaichi dolls and Sibigi sanctions: morning coffee with EADaily

Every day brings new evidence that European politicians are a bunch of idiots. Moreover, there are so many of them that if some stand idle and do not open their mouths, then others immediately open their mouths, already absolute morons.
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