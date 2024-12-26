Обрушение цен на сжиженный углеводородный газ в России объяснили

К обрушению стоимости сжиженного углеводородного газа (СУГ), упавшей с начала декабря на Урале и в Сибири, где находятся основные его производители, в 1,8 раза, а в европейской части России — в 1,6 раза, привела совокупность факторов.
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