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Царьград

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"Помощь раненым солдатам в случае ядерного удара" - к чему готовится Германия?

"Помощь раненым солдатам в случае ядерного удара" - к чему готовится Германия?

Команда канцлера Фридриха Мерца целенаправленно движется по пути политического самоубийства, заданного глобалистами.

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