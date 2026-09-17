Judge: Kennedy Center must submit plans for changes 30 days out

A judge on Thursday ordered that the Trump administration submit any plans to change the Kennedy Center in writing 30 days in advance of the work.
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