Показан гибридный кроссовер Geely Galaxy Starship 7[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Изначально в компании Geely заложили для электрифицированных автомобилей семейства Galaxy четкую систему обозначения моделей.
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