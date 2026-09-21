МИД Ирана сообщил о визите Аббаса Аракчи в Нью-Йорк на Генассамблею

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Там он проведет встречи с министрами из разных стран.
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