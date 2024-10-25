После очередного новшества на российском рынке холодильников и кондиционеров импорт может стать проблемным

Минприроды ввело новые требования к ввозу в Россию продукции с хладагентами, которые используются в кондиционерах и холодильном оборудовании, на этом фоне участники рынка бытовой техники и электроники предупредили о возможных проблемах с поставками продукции.
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