Под Покровском настоящая бойня: Элиту ВСУ жгут целыми подразделениями вместе с техникой НАТО Юлия СоколоваВ районе Покровска (Красноармейска) на Донбассе продолжается ожесточённая бойня: российские силовики уничтожают элитные подразделения ВСУ, при этом ликвидируя не только личный состав, но и западную бронетехнику, включая танки Leopard и бронемашины MaxxPro.