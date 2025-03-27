Путин высказался об одном желании Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп искренне хочет положить конец конфликту на Украине. О желании главы Белого дома в ходе встречи с моряками атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск» высказался президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
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