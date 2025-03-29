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Царьград

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Трамп и Путин: новое мирное соглашение на Украине поддержит Европа?

Трамп и Путин: новое мирное соглашение на Украине поддержит Европа?

Премьер Италии Мелони уверена, что Трамп сможет убедить Москву в мирном соглашении на Украине. При этом Киев, по словам Тихого, не планирует соблюдать договорённости по Чёрному морю.

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