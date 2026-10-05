В Свердловской области высота снежного покрова в некоторых местах достигла 27 см

В ночь на 5 октября по Уралу прошли снегопады. Как рассказал синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге», больше всего осадков было в Кытлыме, где высота снежного покрова достигла 27 сантиметров.