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В Свердловской области высота снежного покрова в некоторых местах достигла 27 см

В Свердловской области высота снежного покрова в некоторых местах достигла 27 см

В ночь на 5 октября по Уралу прошли снегопады. Как рассказал синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге», больше всего осадков было в Кытлыме, где высота снежного покрова достигла 27 сантиметров.

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