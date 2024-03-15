Эти выборы важны не только для России, но и для всего мира, — иностранный наблюдатель

Иностранные наблюдатели первым делом посетили мемориал «Вечный огонь» и аллею героев в Симферополе. Фото: Гала АмарандоЭлекторальный эксперт из Республики Индия Ананд Пурнима сообщила корреспонденту КИА, что они прибыли на это место, чтобы отдать дань людям, которые защищали Крым, и они очень рады находиться здесь.