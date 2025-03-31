Акция ´За безопасность вместе´.

В целях повышения уровня культуры безопасности среди населения Министерством по чрезвычайным ситуациям в период с 17 по 04 апреля организовано проведение уже ставшей традиционной республиканской пожарно-профилактической акции по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде ´За безопасность вместе´.