Соревнование записей: премия «Чистый звук III» выходит на финишную прямую

В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная Международной премии за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки «Чистый звук», организованной Российским музыкальным союзом (РМС) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии