Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

186 подписчиков

Соревнование записей: премия «Чистый звук III» выходит на финишную прямую

Соревнование записей: премия «Чистый звук III» выходит на финишную прямую

В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная Международной премии за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки «Чистый звук», организованной Российским музыкальным союзом (РМС) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх