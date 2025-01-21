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Минстрой изменит порядок оплаты отопления с 1 марта

Озвучены новые правила оплаты за отопление, вступающие в силу с 1 марта. Подробности об этом раскрыл заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя Дмитрий Нифонтов, чьи слова передает «Парламентская газета».

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