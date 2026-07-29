В Ноябрьске завершились сборы по программе «Время юных героев» для 357 курсантов со всего округа. На базе лагеря «Патриот» в Ноябрьске подвели итоги двух смен всероссийской программы, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
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