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В Ноябрьске завершились сборы по программе «Время юных героев»

В Ноябрьске завершились сборы по программе «Время юных героев»

В Ноябрьске завершились сборы по программе «Время юных героев» для 357 курсантов со всего округа. На базе лагеря «Патриот» в Ноябрьске подвели итоги двух смен всероссийской программы, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

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