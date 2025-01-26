Озвучено плачевное состояние Лувра в Париже: протечки и перепады температур

+ A — В Лувре обратились к правительству Франции с просьбой о срочной помощи Лувр, самый посещаемый музей в мире, где хранится “Мона Лиза” Леонардо да Винчи, обратился к правительству Франции с просьбой о срочной помощи в восстановлении и реновации своих стареющих выставочных залов и улучшении охраны своих бесчисленных произведений искусства.