Пашинян отправился в Петербург на неформальный саммит СНГ и заседание ВЕЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Россию, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и неформальном саммите стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
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