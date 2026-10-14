Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Барышни в хиджабах устроили скандал: Их не берут на работу

Барышни в хиджабах устроили скандал: Их не берут на работу

Царьград Коллаж Царьграда В Москве барышни в хиджабах пытаются устроить скандал: дескать, "покрытых не берут на работу".

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Адель Неважно
Адель Неважно

Еще в начале их приезда .. когда разрешили привозить женщин.. я уже тогда была в интернете и на сайте комсомолки было несколько статей.. Как они получают образование. Они же обмотаны, значит радикалы.. и не имели права учиться толком. Запрет. Но в их странах девушки с образованием очень ценились .. как жены. Поэтому учащаяся на первом курсе раза три приезжала с папой.. и он все закрывал деньгами, затем покупал диплом. И все. Мадам отучилась.

Профиль пользователя Марина Свобода
Марина Свобода

ложь от начала до конца. Все косметологические клиники в основном и состоят из таких приезжих. Куда ни плюнь - везде они. Да и хозяева этих клиник тоже не наши , а понаехавшие. И схема работы простая: меняют названия каждые пол года, чтобы уйти от налогов и от жалоб посетителей. Вот пыталась с такой судиться: вывеска RV Medical Приглашают в нее же. На карте Яндекс она же. Но де юре ее нет. Договор подписывают в темном помещении , сумму договора озвучивают. А потом выясняется, что в реквизитах другая фирма и сумма то же. Попытка привлечь к ответственности: такой фирмы уже нет. Есть другая. И заявление не принимают до тех пор, пока не пригрозила судом. А суд? Наш самый гуманный суд в мире принимает сторону этой псевдоклиники. Так что пусть блогерша не п..т. Конкретно обирают граждан всем скопом.

Профиль пользователя Валерий Кривошеев
Валерий Кривошеев

Вообще, нужно запретить законодательно, в Москве, прикрывать лица. В целях безопасности. Пусть едут работать туда, где разрешено. По их правилам, мусульманские женщины должны дома сидеть, и мужей обслуживать.